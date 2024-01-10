Насколько опасны электромобили Tesla: ТОП-5 резонансных аварий

Все новое и масштабное в современном мире вызывает живую заинтересованность. А если оно еще и имеет признаки успеха, то внимание общественности может стать просто нездоровым. Яркий пример – электромобили Tesla, настолько новаторские и модные, что репортеры не пропустили, кажется, ни одного ДТП с их участием. Но действительно ли они были так скандальны?

Уже в течение первого года массовой эксплуатации самой известной машины Tesla – мощной и статусной Model S – произошло несколько необычных ДТП. Осенью 2013 года две машины загорелись на дороге в схожих ситуациях – после того, как наехали днищем на посторонний предмет. В первом же случае выяснилось, что железяка, потерянная ранее грузовиком, пробила днище и "закоротила" что-то в тяговой батарее. Похожим был и второй инцидент.

Производитель отреагировал, через четыре месяца добавив в базовую комплектацию защитный титановый поддон. Сделала выводы и неравнодушная общественность: публика поняла, что новая марка будет щедрой на сюрпризы и сфокусировалась на хронике ДТП. Как показало время, особых оснований ожидать неприятностей от Tesla не было, но все равно было интересно.

То ли прицеп, то ли растяжка

Первая авария со смертельным исходом, в которой обвинили "автопилот" Tesla S, произошла в солнечный майский день 2016 года с бывшим морпехом и поклонником марки из американского города Уиллистон. Водитель смотрел на планшете фильм – говорят, о Гарри Поттере, доверив управление “автопилоту”. А он прозевал большой белый грузовик с полуприцепом, который разворачивался на перекрестке впереди. “Тесла”, срезав себе крышу, пронеслась под высоким трейлером, вылетела с трассы, снесла два забора и ударилась о дерево. Водитель погиб.

Инженеры решили, что автопилот на фоне яркого неба перепутал высокий длинный белый борт прицепа с рекламным баннером-растяжкой или с расположенным над дорогой дорожным указателем. После еще одной подобной аварии Tesla начала подчеркивать в инструкции, что ее "автопилот" на самом деле всего лишь помощник водителя, на которого нельзя полностью перекладывать управление и ответственность.

Виноват “автопилот”. Его не включили

Типичный случай иного порядка произошел недалеко от Хьюстона в Техасе. Tesla Model S взмыла с дороги, врезалась в дерево и сгорела. Оба человека в салоне погибли, однако водительское место оказалось пустым… Более того, доказательств, что “автопилот” был включен на момент ДТП, найти не удалось (хотя бортовая электронная память хранит эту информацию). К тому же отмечалось, что на асфальте не было разметки, по которой камера машины могла бы вести машину в своей полосе. Подобных аварий, когда при невыясненных обстоятельствах вину возлагают на "автопилот" (или систему, которую таким именем называют), на самом деле немало. Тесла официально напомнила, что во время пользования помощником-автопилотом нельзя полностью убирать руки с руля.

Странное поведение “автопилота”

Это ДТП, которое произошло на севере Калифорнии в марте 2018 г., называют странным. По крайней мере, борткомпьютер Tesla Model X после нее доложил, что “автопилот” был активирован последние 19 минут поездки. Между тем, при съезде с автомагистрали в городе Маунтин-Вью машина вдруг повернула влево и на скорости 114 км/ч ударилась в разделительный барьер автотрассы. У автомобиля оторвало передок, а остатки кузова развернулись и подставились под удар двух других легковых машин. Audi A4 и Mazda 3 добили кроссовер, он загорелся, водителя успели вытащить, но он не выжил. Электронная память машины показала, что последние 6 секунд водитель не держал руки на руле, но почему система решила поворачивать "не туда", так и непонятно.

Отдай руль!

Еще одна показательная авария произошла с Tesla Model X на горной дороге в апреле 2019 г. Машина с активированным автопилотом что-то не рассчитала (или не учла) и на одном повороте начала сходить с безопасной траектории. Водитель следил за ситуацией, вовремя заметил угрозу и попытался перехватить руль у робота и отвернуть от обрыва. Но тут уже просчитался человек: от пропасти машина отклонилась, но врезалась в скалу с противоположной стороны. К счастью, люди на этот раз не пострадали.

Отделались легким испугом

Так или иначе, сложные условия движения привели к аварии с автопилотом в августе 2020 года опять же в Америке, в штате Северная Каролина. Посреди ночи полицейский патруль оформлял ДТП на загородной трассе. Коллегам помогали еще несколько экипажей, и все как будто было под контролем, когда в крайнюю из машин копов (не повезло патрульному Dodge Charger) эффектно влетела Model S. Она шла на крейсерской загородной скорости и на ”автопилоте”. К счастью, полицейские вовремя увидели опасность и бросились врассыпную. Выжил и водитель "Теслы", пожилой человек. Он скоро признался, что положился на автоматику и смотрел кино на планшете.

Если коротко

Описанные здесь аварии, в свое время ярко представленные в СМИ, произвели на публику впечатление. Еще бы – роботизированный автомобиль калечит и убивает людей! Но каждый случай разбирался не только компанией Tesla, но и американскими государственными органами. И статистика показала, что в пересчете на суммарный пробег всех выпущенных "Тесл" аварийность с ними на четверть ниже, чем у обычных автомобилей. В конце концов, после всех многочисленных чиновничьих и судебных разбирательств Tesla была обвинена лишь в том, что слишком самоуверенно называла автопилотом систему, которая на полную беспилотность еще не тянула.