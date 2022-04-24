Удар особисто по Путіну: у США можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої, - WSJ

США відкладають введення санкцій проти Аліни Кабаєвої, колишньої російської олімпійської гімнастки, яку називають коханкою Володимира Путіна. Офіційні особи заявили, що Кабаєва підозрюється в причетності до приховування особистого стану президента РФ за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Багато американських чиновників вважають, що введення санкцій проти Кабаєвої буде сприйнято, як особистий удар по Путіну. Це своєю чергою може призвести до подальшої ескалації взаємин між Росією і США.

За повідомленнями американських чиновників, Міністерство фінансів США підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, але поки його призупинило його імплементацію. Кремль заперечує будь-які відносини між президентом РФ і олімпійською чемпіонкою.