"Наши аптечки больше натовских стандартов". Фоззи из ТНМК рассказал о своем волонтерстве

Начало волонтерской деятельности

Фоззи рассказывает, что в начале полномасштабного военного вторжения со стороны РФ четверо участников группы ТНМК присоединились к рядам ВСУ и сразу же возникла необходимость закрывать их потребности. Позже они стали помогать частям, в которых служили музыканты. Когда получили большую партию бафов, отпрвили часть из них фонду Сергея Притулы.

Аптечками фонд "Згуртовані" занялся после того, как гитаристу группы ТНМК Ярику нужны были для роты аптечки.

"С тех пор взяли это направление. Медик объяснил, что проще производить так называемые аптечки IFAK по одному из стандартов НАТО, в которых гораздо меньше компонентов", – рассказывает Фоззи.

Наполнение военных аптечек

Музыкант отмечает, что НАТО формирует аптечки с учетом того, что у каждого подразделения есть свой врач. Однако в реальной жизни военные могут находиться в одном краю посадки, а медики – в другом. Часто возникают проблемы с эвакуацией, и в аптечке должно быть все. Поэтому она должна быть больше натовских стандартов.

"Поэтому в аптечке должно быть все. Она больше натовских стандартов. В первой попавшейся мне натовской аптечке было два эвакуационных файера, турникет и израильский бандаж. Тебя ранили, ты поджег файер и за тобой прилетел вертолет, потому что очень дорого тебя хоронить будет потом. Намного дешевле отправить вертолет, чтобы тебя эвакуировали", – говорит Александр Сидоренко.

Он отмечает, что по запросам о необходимости аптечек в Нацгвардии и Министерстве обороны заявили, что военные ими обеспечены. Однако запросы от военных свидетельствовали о другом.

"Мы до сих пор не можем догнать эту очередь, хотя третий год пошел, как мы этим занимаемся. Теперь не один парамедик говорил мне, что результат, который мы разработали - лучший, и аптечка лучшая из того, что они видели", - говорит Фоззи.