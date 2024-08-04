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Не только "донат". Украинцам рассказали, как можно помочь волонтерам во время войны

Украина, Воскресенье 04 августа 2024 20:48
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Не только "донат". Украинцам рассказали, как можно помочь волонтерам во время войны Фото: как можно помочь волонтерам во время войны (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Помощь каждого во время войны очень важна. Она спасает жизнь и приближает победу.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

В центре отметили, что лучшая помощь сегодня - денежная, однако присылайте деньги только проверенным волонтерским организациям и на официальные счета Нацбанка.

По состоянию на данный момент многие украинцы проводят собрание даже без удостоверения волонтера, однако важно проверять человека. Доверяйте запросам на помощь только от людей, которых вы знаете лично. Если человек вам не знаком – проверьте его.

"Для этого – напишите в частные сообщения, попросите ваших общих знакомых рассказать о ней и т.д. Если не можете проверить – лучше отдайте деньги проверенным фондам", – подчеркнули в SPRAVDI.

Однако помочь во время войны можно даже без денежных вложений. К примеру, если у вас есть собственный автомобиль, сообщите о своей готовности помочь в волонтерские центры. Не нужно ехать помогать своими силами.

Помните, когда вы действуете хаотично, вы создаете препятствия в работе военных и коммунальных служб.

Если вы откликнулись на публикацию в соцсети, уточните у автора сообщение, актуален ли этот запрос:

  • узнайте - что, где и как вы можете сделать;
  • получить контактный номер телефона, чтобы быть на связи без интернета;
  • согласуйте координацию;
  • коммуникацию лучше вести в приватных сообщениях, а не публично.

Если вы смогли выполнить просьбу, обязательно сообщите об этом автору запроса. Для этого напишите или позвоните ему и попросите зафиксировать, что запрос выполнен.

Если вы можете предложить:

  • пищу;
  • лекарство;
  • топливо;
  • оборудование;
  • место жительства;
  • услуги логистики.

Не пишите об этом в соцсетях. Лучше обратитесь в волонтерские центры в вашем городе и предложите свои услуги, указав что, где и как вы готовы предоставить.

Если вы все же опубликовали предложение в соцсети самостоятельно, обязательно укажите, когда оно перестанет будет актуальным.

Если у ваших родственников и знакомых есть ресурсы для помощи, помогите им организоваться, опираясь на советы этого памятника.

Поддерживайте друг друга. Если человек совершает ошибки - не критикуйте. Лучше помогите - спокойно объясните как лучше помогать.

Уже не первый год Российская Федерация ежедневно обстреливает гражданские города Украины. В результате ежедневно десятки украинцев получают взрывные и обломочные травмы. Заметим, что знание медицинской помощи может спасти не только вашу жизнь, но и, возможно, жизнь ваших близких.

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