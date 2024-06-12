От дронов до генераторов: как украинцы могут бесплатно отправлять помощь защитникам на фронт

Как украинцы помогают Вооруженным Силам на третьем году войны и какую необычную помощь приходилось доставлять – в материале РБК-Украина.

Война продолжается, и многие украинцы говорят, что закрывать сборы на нужды военным становится все труднее. Но руководитель департамента Гуманитарной Новой почты Георгий Гарькуша говорит, что спада желания помочь фронту его команда не чувствует. Каждый день организаций, желающих присылать нужные защитникам грузы, становится все больше. А волонтеры и дальше готовы доставлять помощь, рискуя собственной жизнью.

Программа, по которой расходы по доставке гуманитарной помощи берет на себя Новая почта, действует в Украине уже 10 лет. За это время доставлено 2,2 млн. отправлений весом почти 100 тыс. тонн. Среди помощи были и дроны в охваченный огнем Бахмут, и резиновые лодки волонтерам в затопленный Херсон, и генераторы в Балаклею, а также старый советский мотоцикл для медиков, которые вывозят раненых с поля боя.

Руководитель инициативы рассказывает РБК-Украина, как каждый украинец может приобщиться к помощи фронта и бесплатно отправлять военным все необходимое.

Далее – прямая речь собеседника.

Дроны на ВСУ и гуманитарка херсонцам. Как менялась помощь

Мы положили начало Гуманитарной почте в 2014-м году в ответ на российское вторжение. Компания решила подставить плечо волонтерским организациям, потому что у них был большой запрос именно на помощь с логистикой. Тогда армия нуждалась во всем: от продуктов и одежды до средств защиты. За первые недели к программе присоединились 330 волонтерских организаций, большинство из которых помогало именно военным.

Когда война в 2015 году перешла в другую фазу, количество участников программы изменилось. Одни превратились в мощные фонды, например "Вернись живым" и "Крылья Феникса", другие прекратили деятельность. Фонды начали трансформироваться, и мы вместе с ними расширили программу, чтобы помогать не только военным, но и гражданским, животным, детям. Тогда к нам присоединились такие фонды как ПДМШ, "Твоя опора" и другие.

Фото: Руководитель департамента Гуманитарной Новой почты Георгий Гарькуша (Виталий Носач/РБК-Украина)

В феврале 2022-го мы понимали, что полномасштабное вторжение РФ, скорее всего, произойдет. Поэтому спросили у волонтеров, какая помощь им потребуется. Начало большой войны Гуманитарная Новая почта встретила вместе с 85 участниками программы. Мы сразу начислили им двойное количество баллов, чтобы волонтеры могли отправлять все, что нужно на фронт. Тогда же открыли набор новых участников: любой мог прислать помощь военным, заполнив заявку: как обычные люди, так бизнес или общественная организация.

Мы ощущали очень большой запрос людей: все хотели помогать армии. И в каждом отделении Новой почты мы создали уголок, куда можно было принести гуманитарную помощь. Ее передавали волонтерам, распределяющим вещи среди военных.

Почти 2 миллиона посылок за время войны

Однажды на нашу горячую линию обратилась мать военного. Говорила, что нужно отправить сыну генератор в Боровую на Харьковщине. В городе отделение Новой почты принимает груз весом только до 30 килограмм, а генератор весит почти 200. Мы связались с начальником представительства в Боровой, договорились, что сделаем доставку в Изюм, а оттуда он на личном авто доставил генератор ребятам ближе к позициям.

Когда получаем похожие запросы, то у команды не возникает вопроса, возможно ли это сделать. Мы спрашиваем: "Куда и на когда это нужно доставить?". С начала войны мы доставили более 1,9 млн посылок весом 75 тысяч тонн. Для сравнения, это вес 166 монументов “Батькивщины-Матери” в Киеве. Если говорить в целом, то на логистику с 2014 года нами потрачено более 450 млн. грн, а общие инвестиции в помощь по всем направлениям составляют почти 2 млрд грн.

Фото: За два года войны помощь военным стала более целевой и профессиональной (предоставлены РБК-Украина)

Как и сколько люди помогают Вооруженным Силам Украины, зависит от ситуации на фронте и общественных настроений. В начале отправляли тушенку, одежду, защиту, бинты и жгуты. Впоследствии помощь стала целевой и профессиональной: ноутбуки, тепловизоры, прицелы. Потребность номер один сейчас – это дроны. Часто передают детали для FPV, пластиковые корпуса и все что печатается на 3D-принтерах.

Когда год назад затопило Херсонщину из-за подрыва ГЭС, мы вместе с БФ "Онуки" начали принимать вещи для пострадавших. За 4 дня украинцы принесли в отделение более 50 тысяч посылок, что составило 1500 тонн гуманитарной помощи. Люди так хотели помочь, что у нас накопилось примерно по 200 килограмм гуманитарки на каждого, кто пострадал от этой беды.

Как бесплатно отправить посылку на фронт: условия

Сейчас Вооруженным Силам помогает каждый украинец. У нас есть две основные программы поддержки.

Программа постоянного партнерства. Она позволяет некоммерческим организациям бесплатно доставлять гуманитарные грузы. Программа предназначена для системных волонтеров: благотворительных фондов, общественных объединений.

В 2014 году мы начинали именно с промокодов, которые давали всем участникам. Технически это выглядело так: мы вручную сбрасывали промокоды на почту, люди переписывали их на листочки, распечатывали, потом шли с этими листочками в отделение. Это было не очень удобно.

Только в 2016 году мы разработали механику баллов для наших постоянных партнеров, когда помощь стала более системной и профессиональной. Волонтерам нужно иметь аккаунт на сайте Новой почты, куда мы начисляем баллы для оплаты доставки. После использования баллов волонтеры представляют отчет, и мы начисляем новые баллы.

Программа разовой помощи. Эта программа открыта всем, даже если у вас нет благотворительного фонда. К примеру, вы купили дрон для знакомого и хотите передать его на фронт – мы доставим его бесплатно. Для этого нужно зайти на наш сайт, заполнить анкету, получить промокод и использовать его для отправки.

Фото: Украинцы могут присоединиться к бесплатной отправке посылок в прифронтовые регионы (предоставлено РБК-Украина)

Промокоды действуют только на отправку в прифронтовые области, и волонтер, официально не зарегистрированный, может использовать до 10 промокодов в неделю. Если вы отправляете больше, это уже системное волонтерство. После использования промокода человек присылает фото груза и номер накладной, чтобы мы убедились, что была доставлена именно гуманитарная помощь, а не что-нибудь другое.

С начала полномасштабного вторжения мы ежегодно выдаем более 100 000 промокодов на разовую доставку.

Кому могут отказать в бесплатной доставке

Всех, кто подает заявки на сотрудничество, мы тщательно проверяем. Играет роль публичная составляющая – то, что волонтеры пишут в соцсетях, как давно ведут работу. Бывало такое, что отказывали и фондам – когда мы понимали, что эти фонды созданы для отбеливания репутации тех или иных людей, а с реальной помощью они не связаны. Для некоторых людей это просто лишний повод заявить о себе, что противоречит тем ценностям, которые мы несем.

Мы отказываем примерно в 20% случаев. А 80% получают промокод. Отказать также можем, если мы видим, что товар не является гуманитарной помощью.

Важно и то, как давно вы занимаетесь волонтерством. Когда мы видим, что ваша страница в соцсетях была создана вчера, там ни одного подписчика, ни одного отчета о волонтерской деятельности, это также вызывает вопрос. Тогда есть сомнения, действительно ли фонд занимается помощью или его просто создали для каких-то своих целей.

Иногда бывает, что в разных чатах волонтеры делятся друг с другом промокодами. Сейчас технически это возможно, но мы этого не терпим. Ведь мы выдаем промокоды по конкретной заявке, а значит, что в таких случаях человек использует их не по тому назначению, о котором заявил. Сейчас работаем над тем, чтобы такой возможности не было – промокод будет закреплен за телефонным номером.

Фото: Георгий Гарькуша: Мы видим, что усталости у волонтеров нет: люди и дальше хотят помогать ВСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мотоциклы и генераторы "на завтра". О нетипичных кейсах

За годы, пока действует программа, приходилось доставлять очень нетипичную помощь. Бывают вещи на первый взгляд нестандартные, но очень нужные для определенных задач. Однажды мы транспортировали маленький мотоцикл типа Муравей с грузовой платформой. Многие могли видеть такие мотоциклы в детстве. Вооруженным Силам он нужен был для вывоза с линии фронта раненых. Волонтеры обратились к нам за помощью, и мы, конечно, согласились. Позже получили фото, как медики используют его на фронте.

Отключение света, которые сейчас происходят по всей стране, напомнили мне еще об одной истории. В ноябре 2022 года, когда были блекауты, к нам обратились военные по противовоздушной обороне с просьбой быстро купить 10 генераторов. Под "быстро" они имели в виду – на завтра.

На следующий день генераторы уже были у военных, а через день начался очередной обстрел энергосистемы, электроэнергии не было. Помню, как я сидел в укрытии и получил сообщение от ребят: "Спасибо за генераторы, они помогли отбить атаку".

К нам обратился хирург из Краматорска с просьбой срочно доставить операционный стол, поскольку в больнице не хватало мест из-за обилия раненых военных. На поиск, закупку и доставку стола у нас ушло 4 дня.

Это лишь некоторые примеры, за 10 лет их у нас накопилось большое количество, но интереснее всего сможем рассказать публично уже после победы.

Фото: Активно поступала помощь из-за границы в первой фазе большой войны, затем ее стало несколько меньше (предоставлено РБК-Украина)

"Попадались странные вещи". О помощи из-за границы

В первую фазу большого вторжения было очень много гуманитарной помощи из-за границы. На тот момент она шла по десяткам фур ежедневно и мы первыми доставляли гуманитарку за свой счет. От 20 до 60 фур каждый день приезжали в Украину. Мы сортировали всю помощь на нашем хабе во Львове, распределяли и отдавали волонтерам.

В польском Жешуве компания организовала свой состав для приема гуманитарной помощи из зарубежных стран. Мы перевозили гуманитарные грузы из США, Великобритании, Франции, Германии, Румынии, Польши, Турции и других стран.

С начала вторжения из-за границы в Украину присылали очень много разной помощи. Случались откровенно странные вещи и то, что не совсем можно назвать гуманитаркой: иногда люди отдавали то, что им просто не нужно – старая мебель, старая одежда. Когда-то в одной из коробок из-за границы обнаружили секс-игрушку. В тот период нередко завозили просто все без разбора. А волонтеры потом уже разбирали, что действительно кому надо, а что нет. Когда нас просят о логистической помощи из Европы, мы спрашиваем не только описание помощи, но и фото или видео того, что планируется везти.

Устали ли украинцы помогать

Сейчас часто говорят, что у людей уже не хватает ресурса донатить, многие устают психологически. Но мы мониторим количество запросов от партнеров и видим, что усталости у волонтеров нет: люди и дальше хотят помогать ВСУ. Количество запросов на перевозку гуманитарных грузов ежедневно становится больше. На сегодняшний день в программе 2 528 фондов, по сравнению с 664 в 2022 году.

Количество пособий из Европы уменьшилось, это правда. Но внутри страны мы чувствуем, что ресурс еще не исчерпан – ни моральный, ни материальный. Волонтеры все еще играют очень значительную роль в помощи армии. Без волонтеров мы просто не справились бы. Кто-то прекращает деятельность, но на их место приходят другие, очень мотивированные.

Фото: Официально не зарегистрированный волонтер может использовать до 10 промокодов на посылки в неделю (Виталий Носач/РБК-Украина)

Когда освободили Херсон, мы спрашивали коллег в Николаеве, кто готов доставлять гуманитарку в город. Осознавали, что риски огромные. Город был заминирован и постоянно находился под обстрелами рашистов. Поэтому ехать мы никого не заставляли, только спросили, кто готов. И получили буквально очередь людей. Мы боялись, что мы не найдем никого, а в конце концов пришлось чуть ли не конкурс объявлять.

Взаимопомощь – фундаментальная черта украинцев, и это никуда не делось. Поэтому мы не планируем останавливаться, и готовы в таком же темпе помогать и дальше.

Чтобы поблагодарить всех участников программы за их работу, мы начали специальное ежегодное отличие "Варті". Это наше уважение и благодарность волонтерам. И, надеюсь, дополнительная мотивация для того, чтобы они продолжали помогать фронту и таким образом приближать нашу общую победу. Поддержка друг друга в тяжелое время – наш способ победить врага.