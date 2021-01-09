"Знайшов на вулиці": у Херсонській області затримали чоловіка зі зброєю і гранатами

Фото: наручники (РБК-Україна)

У Херсонській області правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю, гранатами і патронами. Він нібито хотів збути гранати на території районного центру.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Підозрюваного затримали на автостанції. Під час огляду у нього вилучили сумку, в якій знаходилися обріз мисливської рушниці, гранату Ф-1, граната РГН і понад 100 патронів різного калібру.

За словами затриманого, він знайшов сумку з боєприпасами на одній з вулиць обласного центру.

Зараз правоохоронці перевіряють інформацію і встановлюють походження боєприпасів і зброї.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: вилучений арсенал (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, в кінці листопада СБУ запобігла теракт в Донецькій області, де агент "ДНР" намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії в зоні ООС.

Крім того, в Україні діяла міжнародна банда, яка виготовляла і продавала зброю. Учасників злочинного угруповання затримали.