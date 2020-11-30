ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі агент "ДНР" намагався здійснити теракт

Донецька область, Понеділок 30 листопада 2020 12:08
На Донбасі агент "ДНР" намагався здійснити теракт
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України запобігли терористичний акт. Місцевий житель за завданням так званого "Міністерства держбезпеки ДНР" намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об'єкті, привести в бойову готовність і здійснити терористичний акт. За задумом кураторів, вибух повинен був дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні і залякати населення", - повідомили в СБУ.

Чоловік, що планував теракт, затриманий. Йому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 258-3 кк України ("створення терористичної організації), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Фото: затримання чоловіка, який готував теракт (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що щотижня в країні закладаються вибухівки та здійснюються спроби терактів.

Також повідомлялося, що у вересні агент ФСБ намагався підірвати стратегічний об'єкт в Україні та готував вбивства військових.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Служба безпеки УкраїниДНРТеракт

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся