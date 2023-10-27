"Наша задача - победа". Данилов оценил, готова ли Украина к длительной войне с РФ

"Наша задача одна - это победа. И мы понимаем, что это выход на границы 1991 года. Потому что есть Конституция. Она четко регламентирует, что такое Украина. Если депутаты будут менять Конституцию, тогда мы можем говорить о другом", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что "те русскоязычные деятели, которые сейчас заявляют, что нам не нужно выходить на границы 1991 года, подразумевают, что рано или поздно им за эти слова придется отвечать".

"Все, что записано в Конституции, должно вернуться к нам - это первое. Второе - мы должны совместно с партнерами сделать так, чтобы желание РФ еще раз нападать на нас или соседей, как они это делали всегда, исчезло", - подчеркнул секретарь СНБО. .

На вопрос, достаточно ли у Украины вооруженных и человеческих ресурсов, чтобы вести длительную войну, Данилов отметил, что главное, что "у нас есть дух и желание, в конце концов, сделать независимое государство".

"К большому сожалению, мы не были абсолютно независимы с 1991 года, с учетом той фронды российской, которая постоянно находилась на территории Украины, захватывала целые отрасли, уничтожали их и держала под контролем. Мы должны сделать выводы", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что мы должны сделать так, чтобы могли получить полную независимость и построить Украину, о которой мечтали веками.

"Это не значит, что мы будем строить монокультурное общество. Оно будет разнообразным. Но доминанта должно быть за людьми, которые являются государственниками, у которых есть видение, в какой стране они живут. Это могут быть разные представители разных народов, у нас многогранная страна, но то, что касается вопроса языка, Конституции - на первом городе", - подчеркнул Данилов.

Окончание войны в Украине

В Украине есть четкая позиция относительно условий окончания войны. В частности, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, завершением войны в Украине будет возвращение к границам 1991 года. Иначе, если не будет возвращен Крым или Донбасс, война будет продолжаться, пока все эти территории не вернутся под контроль Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил условие для переговоров с Россией - выход ВСУ на границы 1991 года.

При этом прогнозы Буданова вряд ли можно назвать оптимистичными. Недавно он выразил мнение, что даже после победы Украины в войне Россия захочет реванша. У Украины есть минимум 10 лет на подготовку, именно столько нужно Кремлю, чтобы восстановиться в военном плане.