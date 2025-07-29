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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации: Зеленский подписал закон

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4540-IX, который вносит изменения в действующий закон "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон №4540-IX и заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Документ расширяет перечень лиц, которые признаются депортированными, включая украинцев, насильно переселенных с территорий, входивших в состав Польши в 1944-1951 годах.

В частности, речь идет об автохтонном украинском населении с Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Подляшья, Любачивщины и Западной Бойковщины, которое пострадало в результате договоренностей между СССР и Польской Народной Республикой.

Сибига подчеркнул, что это - "достойный шаг, который возвращает историческую справедливость в отношении этого ужасного преступления".

По его словам, государство будет оказывать помощь как живым депортированным, так и их потомкам.

"Это также касается правопреемницы СССР - РФ, которая и сегодня ежедневно убивает и похищает наших граждан. Этот закон четко определяет терминологию, обстоятельства событий и правовые последствия этого преступления", - заявил он.

Что предусматривает новый закон

Лица, которые были переселены принудительно, и их потомки официально признаются депортированными.

Украина признает такие действия незаконными и преступными актами советского и польского тоталитарных режимов. Соответствующая норма закреплена в обновленной редакции закона.

Компенсации за имущество

Депортированным лицам или их наследникам по возможности будет возвращено изъятое имущество (жилые дома, другое недвижимое имущество). Если это невозможно - будет предоставлена денежная компенсация стоимости.

  • Заявления на компенсацию нужно подать в течение трех лет с момента получения статуса депортированного.
  • Выплаты будут происходить поэтапно в течение пяти лет, с обязательным первым траншем не менее 20% суммы.
  • Если депортированное лицо умерло после принятия решения - компенсация предоставляется его наследникам.

Депортированным лицам, которые сейчас проживают в сельской местности, гарантируется бесплатная передача в собственность земельных паев за счет госзапаса или резервного фонда.

В случае смерти лица - выплата переходит к жене/мужу или детям. Условия и размеры помощи должен утвердить Кабмин.

Напомним, что Верховная Рада Украины 16 июля 2025 года признала депортацией принудительное выселение украинцев из мест их постоянного проживания на территории Польши в период с 1944 по 1951 годы, в частности во время операции "Висла".

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