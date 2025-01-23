Наша коммуникация с Трампом должна быть в приоритете, а уже потом с Путиным, - Зеленский

"Для нас всех, кто хочет мира, важно иметь план до того, как коммуницировать с Путиным. Я так считаю, что это в интересах Америки, ЕС, в целом Европы, в интересах Украины. Союзники должны согласовывать шаги, свое видение, понимать все детали, а Путин - он не союзник в этом", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что даже в окончании войны - Путин не будет союзником, он все равно будет врагом. По словам главы украинского государства, если российский диктатор будет слабым, ему придется завершить войну.

"Поэтому я считаю, что наша коммуникация с Трампом, и на сколько я знаю, команды над этим работают, наша коммуникация должна быть в приоритете. А уже потом с Путиным", - резюмировал Зеленский.