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"Наш край": зростання ціни на газ "з'їсть" підвищення зарплат і пенсій

Новини » Політика    18.01.2019 - 11:59
"Наш край": зростання ціни на газ "з'їсть" підвищення зарплат і пенсій
Фото: Сергій Шахов (Віталій Носач / РБК-Україна)

Шахов закликав владу відмовитися від планів підвищення ціни на газ

Якщо уряд виконає вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо підвищення ціни на газ у травні цього року, це "з'їсть" підвищення зарплат і пенсій. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Заплановане урядом підвищення ціни на газ може мати ряд небезпечних соціально-політичних наслідків, підкреслив Шахов.

"По-перше, йдучи на приводу вимог Міжнародного валютного фонду влада демонструє нездатність вести незалежну економічну політику. По-друге, заплановане на травень підвищення ціни газу "з'їсть" урядові подачки до зарплат і пенсій, які уряд зробив останнім часом. Все це разом може спровокувати серйозні соціальні протести, економічну та політичну кризу, що вкрай небезпечно в рік двох великих виборчих кампаній", – сказав Шахов.

На його думку, останнє підвищення цін на газ в листопаді минулого року заганяє житлово-комунальний сектор в ще більш "глибоку депресію".

"У грудні борг населення з оплати житлово-комунальних послуг зріс на 10-20 відсотків. Теплогенеруючі підприємства не мають коштів для розрахунку за спожитий газ, тому уряду доводиться в ручному режимі розподіляти ресурси, щоб міста не замерзли. І це ще до отримання нових платіжок людьми. Тепер влада знову починає здаватися, що дешевий газ", – сказав Шахов.

Він також закликав владу відмовитися від планів підвищення ціни на газ.

"Партія "Наш край" закликає уряд одуматися і відкинути вимогу кредиторів підвищувати ціну на газ простим українцям. Звичка прогинатися під МВФ вже зробила бідних ще біднішими громадян. Чергове зростання цін з точки зору політики і економіки буде самовбивчим для влади і загрожує непрогнозованими наслідками для країни", – резюмував Шахов.

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Новини України ШаховНаш крайЦіна на газ
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