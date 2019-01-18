"Наш край": рост цены на газ "съест" повышение зарплат и пенсий

Фото: Сергей Шахов (Виталий Носач / РБК-Украина)

Шахов призвал власть отказаться от планов повышения цены на газ

Если правительство выполнит требования Международного валютного фонда (МВФ) относительно повышения цены на газ в мае этого года, это "съест" повышение зарплат и пенсий. Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Планируемое правительством повышение цены на газ может иметь ряд опасных социально-политических последствий, подчеркнул Шахов.

"Во-первых, идя на поводу требований Международного валютного фонда власть демонстрирует неспособность вести независимую экономическую политику. Во-вторых, запланированное на май повышение цены газа "съест" правительственные подачки к зарплатам и пенсиям, которые правительство сделало в последнее время. Все это вместе может спровоцировать серьезные социальные протесты, экономический и политический кризис, что крайне опасно в год двух крупных избирательных кампаний", – сказал Шахов.

По его мнению, последнее повышение цен на газ в ноябре прошлого года загоняет жилищно-коммунальный сектор в еще более "глубокую депрессию".

"В декабре долг населения по оплате жилищно-коммунальных услуг вырос на 10-20 процентов. Теплогенерирующие предприятия не имеют средств для расчета за использованный газ, поэтому правительству приходится в ручном режиме распределять ресурсы, чтобы города не замерзли. И это еще до получения новых платежек людьми. Теперь же власти снова начинает казаться, что газ дешевый", – сказал Шахов.

Он также призвал власть отказаться от планов повышения цены на газ.

"Партия "Наш край" призывает правительство одуматься и отбросить требование кредиторов повышать цену на газ простым украинцам. Привычка прогибаться под МВФ уже сделала бедных граждан еще беднее. Очередной рост цен с точки зрения политики и экономики будет для власти самоубийственным и грозит непрогнозируемыми последствиями для страны", – резюмировал Шахов.