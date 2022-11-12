Важная веха в истории человечества: население Земли превысит 8 миллиардов

На следующей неделе население мира должно достичь 8 миллиардов человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает это "свидетельством научных открытий и улучшений в области питания, общественного здравоохранения и санитарии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Антониу Гутерриша .

В статье упоминаются сотни миллионов людей, страдающих от голода, и рекордное число беженцев.

"Если мы не преодолеем зияющую пропасть между имущими и неимущими, мы создадим мир с населением 8 миллиардов человек, наполненный напряженностью и недоверием, кризисом и конфликтами", - заявил он.

Он отметил, что лишь горстка миллиардеров владеет таким же богатством, как беднейшая половина мира, в то время как один процент самых богатых людей получает пятую часть мирового дохода. Граждане самых богатых стран могут рассчитывать прожить на 30 лет дольше, чем жители самых бедных.

Говоря об ускоряющемся климатическом кризисе и неравномерном восстановлении после COVID, Гутерриш заметил, что "по мере того, как в последние десятилетия мир становился богаче и здоровее, это неравенство также росло".

"Мы движемся прямо к климатической катастрофе, а выбросы и температура продолжают расти. Наводнения, ураганы и засухи опустошают страны", - сказал он.

Тем временем война в Украине продолжает подпитывать продолжающиеся продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, сильнее всего ударяя по развивающимся экономикам, поскольку Глобальный Юг сталкивается с огромными долгами, ростом бедности и голода, а также растущими последствиями климатического кризиса, заявил Гутерриш.

Он считает Черноморскую зерновую инициативу, реализуемую при посредничестве ООН, важным способом смягчения глобального продовольственного кризиса, облегчения голода и спасения жизней, "облегчения голода и спасения жизней".

По данным ООН, 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек. В то время как глобальному населению потребовалось 12 лет, чтобы вырасти с 7 до 8 миллиардов, потребуется примерно 15 лет - до 2037 года - чтобы оно достигло 9 миллиардов, что является признаком того, что общие темпы роста мирового населения замедляются.