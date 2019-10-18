Населення України скоротилося ще на 20 тисяч

Чисельність наявного населення України упродовж січня-серпня 2019 року зменшилася на 177,0 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 вересня 2019 року становила 41 976,2 тисяч осіб. Таким чином, за серпень населення скоротилося на 20,9 тис. осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 53 живонароджені", - наголошується в повідомленні Держстату.

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Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України упродовж січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.