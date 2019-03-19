Населення України суттєво скоротилося на початку року

Ілюстративне фото (УНІАН)

Темпи скорочення населення зросли до 30 тисяч на місяць

Чисельність наявного населення України упродовж січня 2019 року зменшилася на 30,5 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

Це суттєво більш значне скорочення, ніж за січень минулого року (21,5 тис.).

www.ukrstat.gov.ua

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2019 року становила 42122,7 тисяч осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 45 живонароджених", - наголошується в повідомленні Держстату.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України упродовж січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

У Національному банку прогнозують у 2019 році стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року.