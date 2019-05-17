Населення України скоротилося ще на 75 тисяч

Чисельність наявного населення України упродовж січня-березня 2019 року зменшилася на 73,7 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2019 року становила 42079,5 тисяч осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених", - наголошується в повідомленні Держстату.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України упродовж січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.

У квітні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.