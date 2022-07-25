Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року: названі причини

Населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року. Серед головних причин зміни демографічної ситуації називають високу вартість нерухомості й тиск на роботі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Дані про народжуваність показали, що природний приріст жителів у 2021 році було найнижчим за останні десятиліття в декількох провінціях.
Так, кількість новонароджених в центральній провінції Хунань впала нижче 500 тисяч осіб вперше майже за 60 років. Тільки в південній провінції Гуандун зареєстровано понад 1 мільйон новонароджених.
Вже деякий час Китай бореться за те, щоб повернути назад швидке скорочення природного приросту населення. Очікується, що населення Китаю почне скорочуватися до 2025 року.
Зміна в китайському законодавстві минулого року, що дозволяє жінкам мати трьох дітей, поки не змінило демографічну тенденцію в країні. Багато китайців вважають, що ця зміна відбулася занадто пізно, до того ж у жінок в Китаї недостатньо гарантій працевлаштування після народження дитини.
Раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін почне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.
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