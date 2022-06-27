NASAMS для України: які комплекси для ЗСУ поставлять США і що про них потрібно знати

Що таке NASAMS

Норвезький зенітно-ракетний комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – мобільна система протиповітряної оборони, використовується для знищення цілей на малих та середніх висотах у будь-яку погоду.

NASAMS був розроблений компаніями Raytheon (США) та Kongsberg (Норвегія). З 1994 перебуває на озброєнні Норвегії. Також цей вид ЗРК використовують армії США, Іспанії, Нідерландів, Фінляндії, Литви.

Система ППО включає пускові установки, у кожній з яких по 6 контейнерів із ракетами. Радіолокаційна станція комплексу забезпечує огляд на відстані до 75 кілометрів та висоті до 40 кілометрів, одночасно відстежує до 60 цілей.

Ракети, що використовуються для NASAMS, (AIM-120) мають високу швидкість (до 4900 км/год) та маневреність. При запуску із землі здатні вражати цілі на відстані від 20 до 40 км. Висота враження – до 16 км. При запуску з повітря такі ракети мають дальність від 55 до 180 км.

Тактичною одиницею ЗРК є батарея - три вогневі взводи з 54 ракетами. Усі ракети можуть бути випущені за 12 секунд по різних цілях.

NASAMS здатна знищувати крилаті та балістичні ракети, в т.ч. "Іскандери" та "Точки-У". Отримання цієї системи дозволить Україні зміцнити протиповітряну оборону, захистити міста та важливі об'єкти від авіаударів та ракетних атак російської армії.

Фото: ЗРК NASAMS (Getty Images)

Потребу українських збройних сил саме у ЗРК NASAMS озвучив президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Норвегії наприкінці березня.

27 червня у Білому домі заявили, що США поставлять Україні сучасні системи ППО середньої та великої дальності, хоча не уточнили які саме. За інформацією анонімного чиновника, адміністрація Байдена придбає для України NASAMS.

Яку зброю отримала Україна від США

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Вашингтон вже надав військову допомогу на суму близько 5,6 млрд. доларів.

Список включає:

понад 1,4 тис. зенітних систем Stinger;

6,5 тис. протитанкових систем Javelin;

понад 20 тис. інших протиброньових систем;

високомобільні РСЗВ, у т.ч. HIMARS;

2 системи берегової оборони Harpoon;

понад 700 безпілотників Switchblade;

126 гаубиць калібру 155-мм, тягачі для їх перевезення;

20 вертольотів Мі-17;

200 бронетранспортерів М113.

Також у рамках військової підтримки Штати передали Україні стрілецьку зброю, патрони та боєприпаси, шоломи та бронежилети, прилади нічного бачення, автомобілі, радари, безпілотники Phoenix Ghost, Puma, безпілотні судна берегової оборони, засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загрози, медичне обладнання та засоби.