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Насалик: установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривень

Планується установка лічильників для 3,3 млн споживачів

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" может потратить около 2,5 млрд гривен на установку счетчиков газа. Об этом после заседания Кабмина заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Насалик подчеркнул, что установка счетчиков будет финансироваться за средства "Нафтогаза".

"Сумма, которая обсуждается, приблизительно равна 2,5 млрд грн. Назвать точную сумму сложно, поскольку речь идет о порядка 3,3 млн потребителей", - добавил он.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" обеспечит украинцев бесплатными счетчиками газа. Он подчеркнул, что расходы на счетчики будут указаны в финансовом плане НАК.

"Тогда мы будем точно знать, кто сколько производит газа, куда поставляет и кто сколько потребляет", - добавил Гройсман и уточнил, что счетчики должны быть установлены в сжатые сроки.

Кроме того, сегодня Кабмин принял постановление, которым сократил норму потребления газа для абонентов без счетчиков до 3,29 кубометра.  

 

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