NASA втратило зв'язок із супутником, який мандрує до Місяця: що відомо

Інженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA заявили про втрату зв'язку із мінісупутником CAPSTONE, який наразі прямує до Місяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Відомо, що NASA втратило зв’язок із 25-кілограмовим мінісупутником ще 4 липня, після того, як він вийшов з орбіти нашої планети.

Представник управління відзначив, що NASA має достовірну інформацію щодо траєкторії CAPSTONE й наразі спеціалісти працюють над тим, аби відновити з ним контакт.

"У разі потреби місія матиме достатньо палива, щоб затримати початковий маневр корекції траєкторії після від’єднання від прискорювача на кілька днів", - повідомив речник управління.

Зазначається, що супутник протягом шести днів нарощував швидкість на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron й вже 4 липня вирушив у напрямку Місяця.