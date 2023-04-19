NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну: названы новые сроки

"Мы ожидаем, что Artemis 3 будет запущена через год (после Artemis 2 - ред.), это может произойти в конце 2025 года, может состояться в 2026 году", - сказал Нельсон.

Он уточнил, что в этот период планируется отправить экипаж на окололунную орбиту, где он состыкуется с посадочным аппаратом SpaceX. После этого двое членов экипажа из четырех сойдут на поверхность и проведут на ней шестидневную миссию.

Стоит заметить, что до этого NASA рассчитывало запустить миссию Artemis 3 в 2025 году.