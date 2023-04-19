RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну: названы новые сроки

Фото: NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора NASA Билла Нельсона в ходе заседания комитета Сената по ассигнованиям.

"Мы ожидаем, что Artemis 3 будет запущена через год (после Artemis 2 - ред.), это может произойти в конце 2025 года, может состояться в 2026 году", - сказал Нельсон.

Он уточнил, что в этот период планируется отправить экипаж на окололунную орбиту, где он состыкуется с посадочным аппаратом SpaceX. После этого двое членов экипажа из четырех сойдут на поверхность и проведут на ней шестидневную миссию.

Стоит заметить, что до этого NASA рассчитывало запустить миссию Artemis 3 в 2025 году.

Напомним, ранее стало известно, что NASA запланировало миссию Artemis 2 на 2024 год и уже назвало имена четырех астронавтов, которые примут участие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASAМиссия на Луну