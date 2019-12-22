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NASA поверне на Землю корабель Starliner після провального випробування

Новини » Hi-tech     22.12.2019 - 11:57
NASA поверне на Землю корабель Starliner після провального випробування
Фото: космічний корабель Starliner (twitter.com)

Корабель повернуть на Землю о 13:45 за київським часом

Космічний корабель Starliner, розроблений американською компанією Boeing, у неділю, 22 грудня, повернуть на Землю після невдалого випробування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку космічного агентства NASA в Twitter.

Як повідомляється, капсула Starliner повернеться на Землю після невдалої спроби зістикування з Міжнародною космічною станцією. Корабель приземлиться на полігоні Missile Range в американському штаті Нью-Мексико о 13:45 за київським часом.

Зазначається, що американське космічне агентство транслюватиме приземлення капсули Starliner.

NASA поверне на Землю корабель Starliner після провального випробування

Нагадаємо, 20 грудня компанія Boeing провалила перший запуск нового космічного корабля Starliner. Корабель, перебуваючи в безпілотному режимі, не зміг зістикуватися з Міжнародною космічною станцією. Причиною провального запуску стала помилка таймера космічного корабля, через що капсула спалювала пальне занадто рано.

Крім того, на початку року у NASA заявляли, що космічні кораблі компаній Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми. На думку аерокосмічного управління, зазначені недоліки кораблів CST-100 StarLiner (Boeing) і Crew Dragon (SpaceX) можуть позначитися на безпеці польотів.

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