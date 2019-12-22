NASA поверне на Землю корабель Starliner після провального випробування

Фото: космічний корабель Starliner (twitter.com)

Корабель повернуть на Землю о 13:45 за київським часом

Космічний корабель Starliner, розроблений американською компанією Boeing, у неділю, 22 грудня, повернуть на Землю після невдалого випробування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку космічного агентства NASA в Twitter.

Як повідомляється, капсула Starliner повернеться на Землю після невдалої спроби зістикування з Міжнародною космічною станцією. Корабель приземлиться на полігоні Missile Range в американському штаті Нью-Мексико о 13:45 за київським часом.

Зазначається, що американське космічне агентство транслюватиме приземлення капсули Starliner.

Нагадаємо, 20 грудня компанія Boeing провалила перший запуск нового космічного корабля Starliner. Корабель, перебуваючи в безпілотному режимі, не зміг зістикуватися з Міжнародною космічною станцією. Причиною провального запуску стала помилка таймера космічного корабля, через що капсула спалювала пальне занадто рано.

Крім того, на початку року у NASA заявляли, що космічні кораблі компаній Boeing і SpaceX несуть загрозу для космічної програми. На думку аерокосмічного управління, зазначені недоліки кораблів CST-100 StarLiner (Boeing) і Crew Dragon (SpaceX) можуть позначитися на безпеці польотів.