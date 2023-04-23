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NASA и Космическое агентство Украины подписали договор о сотрудничестве

Фото: NASA и Космическое агентство Украины подписали договор о сотрудничестве (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

NASA и Космическое агентство Украины в Вашингтоне, США, подписали договор о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"Очередной положительный результат в такой вдохновляющей сфере - Космосе. Сегодня в Вашингтоне, в штаб-квартире NASA состоялась церемония подписания Совместного заявления между NASA и Государственным космическим агентством Украины", - говорится в сообщении Маркаровой.

По ее словам, администратор НАСА Билл Нельсон и заместитель председателя ГКА Украины Владимир Михеев вместе с замминистра экономики Игорем Фоменко сделали очередной шаг к новым возможностям для ракетно-космической отрасли Украины и расширению сотрудничества между Украиной и США в сферах мирного космоса, связи и навигации, а также проектов Международной космической станции и других областях.

Ранее мы писали, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году.

Напомним, ранее стало известно, что NASA запланировало миссию Artemis 2 на 2024 год и уже назвало имена четырех астронавтов, которые примут участие.

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NASA