У NASA спрогнозували, коли корабель SpaceX доставить астронавтів на МКС

Американські астронавти вже 31 травня зможуть потрапити на борт МКС, якщо відбудеться запланований на 30 травня запуск космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon. В разі несприятливих умов, запуск місії перенесуть на 31 травня.

Про це повідомляє Національне космічне агентство США (NASA).

Як зазначили в NASA, запуск пілотованої місії Crew Demo-2 відбудеться 30 травня о 22:22 за київським часом.

Якщо запуску космічного корабля не завадить погода або інші фактори, астронавти Дуглас Герлі і Боб Бенкен досягнуть Міжнародної космічної станції 31 травня о 17:29 за київським часом, а на 19:45 заплановане відкриття люку між МКС та Crew Dragon.

У разі якщо 30 травня запуск місії буде неможливий, старт перенесуть на 31 травня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, 27 травня компанія SpaceX Ілона Маска скасувала свою місію по відправці астронавтів на Міжнародну космічну станцію через несприятливу погоду на траєкторії польоту.

Раніше космічна вантажівка американської компанії SpaceX Dragon Cargo готувався доставити на МКС дві тонни продовольства, обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів на станції.