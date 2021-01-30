NASA і SpaceX анонсували другий запуск пілотованого корабля до МКС

NASA і SpaceX планує запуск пілотованого корабля Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту після 20 квітня 2021 року. Друга місія змінить екіпаж на американському сегменті Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє NASA.

Це буде перша місія, в якій будуть задіяні два міжнародних члени екіпажу. Астронавти NASA Шейн Кімбро і Меган МакАртур будуть виконувати функції командира космічного корабля і пілота відповідно. Астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хошіде і астронавт ЄКА (Європейське космічне агентство) Томас Песке приєднаються в якості фахівців місії.

Місія стартує зі стартового комплексу 39А Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді.

Очікується, що Crew-2 прибуде на космічну станцію, щоб зустрітися з астронавтами, які прилетіли на станцію в рамках місії SpaceX Crew-1.

Протягом деякого часу астронавти Crew Dragon-2 будуть перебувати на МКС разом з екіпажем корабля Crew Dragon-1, який в даний час працює на станції і складається з чотирьох чоловік.

Повернення екіпажу-1 заплановано на кінець квітня або початок травня. Астронавти екіпажу-2 повернуться восени 2021 року.

NASA і SpaceX також продовжують підготовку до запуску місії Crew-3 , яка в даний час намічена на осінь цього року.

Нагадаємо, в минулому році корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив на космічну станцію астронавтів.

Зазначимо, американська приватна компанія Axiom Space представила учасників першої туристичної місії корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.