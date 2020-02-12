NASA створюють систему зв'язку з експедиціями на Місяць та Марс

Фахівці NASA почали будівництво нової 34-метрової радіотарілки, яка має стати одним з основних засобів зв’язку з майбутніми експедиціями на Місяць та Марс. Про йдеться на сайті "Лабораторії реактивного руху NASA".

Повідомляється, що мережа далекого космічного зв’язку NASA об’єднує в собі кілька десятків потужних радіотарілок, які виробляють потужні імпульси радіохвиль. Завдяки цьому вона зможе вловлювати дуже слабкі космічні сигнали. Мережа складається з трьох окремих комплексів, які розташовані на території обсерваторії Голдстоун на півдні Каліфорнії, а також її аналогів в околицях Мадрида (Іспанія) і Канберри (Австралія).

Антени розташовані таким чином, що фахівці NASA можуть цілодобово підтримувати зв’язок з усіма апаратами і пілотованими місіями, які США або інші країни відправляють в дальній космос.

Окрім того, кожен комплекс оснащений трьома або чотирма 34-метровими антенами, а також декількома меншими приймачами і випромінювачами.

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