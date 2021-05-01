NASA призупинило контракт зі SpaceX майже на 3 млрд доларів

Американське космічне агентство NASA призупинило контракт з компанією SpaceX Ілона Маска на розробку і створення місячного посадкового модуля. Вартість угоди становила 2,89 млрд доларів.

Тепер SpaceX повинна припинити будь-яку роботу, пов'язану з контрактом, поки GAO не розгляне всі тяжби.

Раніше стало відомо, що компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса оскаржує контракт між американським космічним агентством NASA і компанією SpaceX Ілона Маска. Контракт є частиною місії з поверненню астронавтів на місяць. Компанія Безоса звинуватила NASA в тому, що агентство нібито останню хвилину змінило пріоритети.

Крім того, SpaceX доставить на місяць космічний апарат NASA. Місія планується на 2023 рік.