У NASA випробували систему порятунку космічного корабля Orion

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Orion стартував з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) випробувало систему порятунку космічного корабля Orion. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Orion стартував з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді, піднявся на висоту близько десяти кілометрів, а потім за допомогою системи аварійного порятунку повернувся на землю.

Вартість тесту 256 млн доларів, він був розроблений для перевірки того, чи зможе капсула Orion безпечно віддалитися від ракети, на якій вона запускається, і, як очікується, повинна спрацювати у випадку надзвичайної ситуації.

Система Launch Abort System (LAS) на капсулі складається з великої голчастою конструкції, оснащеної твердими ракетними двигунами на борту. Вони забезпечують тягу в 400 тис. фунтів, достатню, щоб відвести капсулу екіпажу від ракети. Капсула запустилася з власним двигуном, приблизно через 52 секунди LAS почав діяти. Після досягнення максимальної висоти і відділення від LAS, капсула повернулася назад на Землю, врізалася в Атлантичний океан і розбилася на шматки.

У цілому політ тривав три хвилини. У підсумку Orion врізався в океан зі швидкістю 480 км/ч. Очікується, що велика частина капсули була зруйнована.

Нагадаємо, раніше NASA провела успішне випробування вертольота, який планують відправити на Марс.