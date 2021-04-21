NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon до МКС

NASA перенесло другий пілотований політ на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію (МКС) для зміни екіпажу. Політ корабля перенесли через погодні умови.
Про це повідомляє прес-служба NASA.
Запуск планувався з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 22 квітня близько 06:11 за місцевим часом (13:11 за київським часом). У цьому районі очікуються сприятливі погодні умови, проте фахівці NASA побоюються, що метеоумови по траєкторії польоту і в місці можливої аварійної посадки.
Тому запуск корабля був перенесений на 05:49 23 квітня (12: 49 за київським часом).
У відомстві підкреслили, що з прибуттям Crew Dragon на МКС вперше будуть одночасно перебувати відразу два американських пілотованих кораблі.
Згідно з графіком NASA, Crew Dragon Resilience, який прибув на МКС ще в листопаді, покине станцію 28 квітня. На ньому на Землю відправляться астронавти Шеннон Уокер, Майкл Хопкінс, Віктор Гловер і Соїті Ногучі.
Нагадаємо, минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив на космічну станцію астронавтів.
Зазначимо, американська приватна компанія Axiom Space представила учасників першої туристичної місії корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.