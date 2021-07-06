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NASA перенесло дату повернення корабля Dragon на Землю

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США, Вівторок 06 липня 2021 03:50
NASA перенесло дату повернення корабля Dragon на Землю Фото: Dragon вирушить з МКС 7 липня (twitter.com/NASA)
Автор: Даша Харченко

Американське космічне агентство NASA повідомило, що переносить дату відстикування вантажного корабля Dragon від МКС та повернення його на Землю. Перенесення дати пов’язане з різким погіршенням погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter NASA.

Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX вирушить з МКС 7 липня. Він доставить на Землю результати досліджень МКС - від експериментів із сублімаційними матеріалами до аналізів, які можуть покращити лікування карієсу та запалення ясен.

У попередньому повідомленні агентства вказувалося, що відстикування вантажного корабля Dragon від МКС планувалося на 6 липня.

Перенесення дати пов’язане з різким погіршенням погодних умов у районі приземлення апарата.

Нагадаємо, американські астронавти Роберт Шейн Кімбро та Тома Песке сьогодні, 16 червня, вийшли у відкритий космос, щоб провести модернізацію Міжнародної космічної станції. Сьогодні вони встановили нові сонячні панелі.

Нещодавно у NASA заявили, що США все ще планують повернути людей на Місяць у 2024 році. При цьому американське космічне агентство хоче відправити на Місяць першу жінку та першу не білу людину.

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