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NASA перенесло дату возвращения корабля Dragon на Землю

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США, Вторник 06 июля 2021 03:50
NASA перенесло дату возвращения корабля Dragon на Землю Фото: Dragon отправится с МКС 7 июля (twitter.com/NASA)
Автор: Даша Харченко

Американское космическое агентство NASA сообщило, что переносит дату отстыковки грузового корабля Dragon от МКС и возвращения его на Землю. Перенос даты связан с резким ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter NASA.

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отправится с МКС 7 июля. Он доставит на Землю результаты исследований МКС - от экспериментов с сублимационными материалами до анализов, которые могут улучшить лечение кариеса и воспаления десен.

В предыдущем сообщении агентства указывалось, что отстыковка грузового корабля Dragon от МКС планировалась на 6 июля.

Перенос даты связан с резким ухудшением погодных условий в районе приземления аппарата.

Напомним, американские астронавты Роберт Шейн Кимбро и Тома Песке сегодня, 16 июня, вышли в открытый космос, чтобы провести модернизацию Международной космической станции. Сегодня они установили новые солнечные панели.

Недавно в NASA заявили, что США все еще планируют вернуть людей на месяц в 2024 году. При этом американское космическое агентство хочет отправить на Луну первую женщину и первую не белого человека.

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