NASA перенесло дату возвращения корабля Dragon на Землю
Американское космическое агентство NASA сообщило, что переносит дату отстыковки грузового корабля Dragon от МКС и возвращения его на Землю. Перенос даты связан с резким ухудшением погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter NASA.
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отправится с МКС 7 июля. Он доставит на Землю результаты исследований МКС - от экспериментов с сублимационными материалами до анализов, которые могут улучшить лечение кариеса и воспаления десен.
В предыдущем сообщении агентства указывалось, что отстыковка грузового корабля Dragon от МКС планировалась на 6 июля.
Перенос даты связан с резким ухудшением погодных условий в районе приземления аппарата.
Напомним, американские астронавты Роберт Шейн Кимбро и Тома Песке сегодня, 16 июня, вышли в открытый космос, чтобы провести модернизацию Международной космической станции. Сегодня они установили новые солнечные панели.
Недавно в NASA заявили, что США все еще планируют вернуть людей на месяц в 2024 году. При этом американское космическое агентство хочет отправить на Луну первую женщину и первую не белого человека.