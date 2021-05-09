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NASA через падіння ракети звинуватило Китай у створенні загрози

Автор: РБК-Україна

Американське космічне агентство (NASA) виступило зі звинуваченнями на адресу Китаю через падіння ракети Long March 5B. Зокрема, ситуація з ракетою показала, що Пекін не дотримується стандартів, прийнятих у поводженні з космічним сміттям.

Про це йдеться в заяві керівника NASA Білла Нельсона.

У заяві йдеться, що країни повинні мінімізувати ризики для людей на Землі при поверненні космічних об'єктів, а також повідомляти про ці операції максимально прозоро. Але дії Китаю говорять про те, що Пекін не дотримується стандартів щодо космічного сміття.

"Дуже важливо, щоб Китай і всі космічні країни і комерційні організації діяли відповідально і прозоро в космосі для забезпечення безпеки, стабільності і довгострокової екологічності космічної діяльності", - додав Нельсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі китайська неконтрольована ракета впала в Індійський океан біля Мальдівських островів.

РБК-Україна писало, 29 квітня Китай запустив ракету-носій Long March 5B з основним модулем майбутньої орбітальної станції, але через кілька днів вона почала неконтрольоване падіння.

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