NASA відправить апарат Viper на Південний полюс Місяця. Він буде шукати воду

Американське космічне агентство NASA відправить на Місяць апарат Viper. Місія відбудеться у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA .

Планується, що апарат приземлиться поблизу західного кратера Нобіле на Південному полюсі Місяця. Він складе карту та буде досліджувати поверхню Місяця та надра у пошуках води та інших ресурсів.

Viper відправлять на Місяць за допомогою ракети Falcon-Heavy компанії SpaceX. А на місячну поверхню місяцехід спуститься за допомогою космічного апарату Griffin Astrobotic.