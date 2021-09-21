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NASA відправить апарат Viper на Південний полюс Місяця. Він буде шукати воду

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США, Вівторок 21 вересня 2021 22:53
NASA відправить апарат Viper на Південний полюс Місяця. Він буде шукати воду Фото: NASA відправить апарат Viper на Місяць (flickr.com/seeton)
Автор: Дмитро Левицький

Американське космічне агентство NASA відправить на Місяць апарат Viper. Місія відбудеться у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Планується, що апарат приземлиться поблизу західного кратера Нобіле на Південному полюсі Місяця. Він складе карту та буде досліджувати поверхню Місяця та надра у пошуках води та інших ресурсів.

Viper відправлять на Місяць за допомогою ракети Falcon-Heavy компанії SpaceX. А на місячну поверхню місяцехід спуститься за допомогою космічного апарату Griffin Astrobotic.

Це перша комічна місія до Південного полюсу Місяця. До цього вчені ще не вивчали цю частину супутника Землі за допомогою місяцеходів.

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