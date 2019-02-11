NASA опублікувало панораму Марса, зроблену марсоходом Curiosity

Відповідне відео було змонтовано на основі матеріалів, зроблених 19 грудня

Космическое агентство NASA опубликовало на своем сайте панорамное видео Марса, сделанное американским марсоходом Curiosity. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт агентства.

NASA указывает, что марсоход спустился с хребта Веры Рубин после более чем года исследований. Перед этим он сделал панораму в формате 360 градусов в районе его последнего бурения на хребте Rock Hall.

Подчеркивается, что отныне марсоход в течение года будет исследовать глиняные отложения района Glen Torridon и дно кратера Гейл.

Так, видео было смонтировано на основе материалов, сделанных 19 декабря.

Напомним, в начале декабря 2018 года специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) впервые опубликовали запись шума ветра на Марсе. Так, 1 декабря сейсмограф автоматической межпланетной станции InSight смог зафиксировать колебания, которыми был звук марсианского ветра. Его скорость составляла от 16 до 24 километров в час.

Как писало РБК-Украина, зонд InSight на Марсе провел тестовые включения приборов, а также приступил к съемке окрестностей. Отмечалось, что команда начала съемку элементов самой посадочной платформы при помощи роботизированной руки станции. Данная работа проводится для того, чтобы выбрать место, где в будущем будет установлен сейсмограф и инструмент для бурения 5-метровой скважины.