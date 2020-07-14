ru
ua

У NASA визначилися із датою запуску космічної місії на Марс

Автор: Инна Собора

Запуск запланований на 30 липня

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує запуск на Марс космічного корабля із марсоходом "Perseverance". Запуск попередньо запланований на 30 липня.

Популярні новини

Про це повідомляється на сайті NASA.

Запуск заплановано на 7:50 ранку за місцевим часом (14:50 за київським часом). Підготовка до запуску космічного корабля триває. Команда готується доставити марсохід "Perseverance" на стартовий майданчик.

Водночас, в NASA наголошують, що дата запуску може змінитися. На це можуть вплинути різні фактори, зокрема, результати тестування всіх систем корабля чи метеоуми. Однак запустити корабель з марсоходом планують не пізніше 15 серпня.

Раніше через пандемію коронавірусу NASA призупинило створення космічних кораблів Space Launch System (SLS) і Orion, які повинні полетіти на Місяць і Марс.

РБК-Україна писало, що ракета SpaceX для польотів на Марс втретє зруйнувалася під час випробувань.

Раніше повідомлялося, що космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX повернеться на Землю приблизно через 2 місяці.

Прогноз погоди
► У Гаазі допитають президента Косово у справі про військові злочини ► Нідерланди подають в суд на Росію через катастрофу MH17
Читати всі новини