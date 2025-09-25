NASA может применить ядерное оружие в космосе: зачем это нужно

Какая вероятность удара

По последним данным, вероятность столкновения составляет около 4%, и произойти оно может в декабре 2032 года. В случае удара в космос будут выброшены большие объемы лунных пород, которые могут выйти на орбиту Земли. Для землян это станет впечатляющим метеорным дождем, однако обломки будут реальной угрозой для спутников и экипажа МКС.

Какие меры рассматривает NASA

В NASA изучают два основных сценария предотвращения удара - отклонение астероида или его уничтожение.

Чтобы отклонить небесное тело, необходимо точно определить его массу. При диаметре около 60 метров она может варьироваться от десятков тысяч до миллионов тонн. Для этого потребуется разведывательная миссия, которую нужно будет запустить не позднее 2028 года.

Второй вариант - уничтожение астероида с помощью ядерного оружия. По расчетам NASA, достаточно бомбы мощностью 1 мегатонна, чтобы раздробить астероид на менее опасные фрагменты. Это в 80 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму, но значительно меньше мощности "Царь-бомбы" (50 мегатонн).

Однако специалисты предупреждают: ядерные испытания в космосе связаны с серьезными рисками. Так, в 1962 году испытание "Starfish Prime" привело к масштабным сбоям в работе спутников и электроники. Последствия взрыва рядом с Луной сегодня предсказать невозможно.

Решение - не раньше 2028 года

NASA отмечает, что точные прогнозы о траектории 2024 YR4 появятся лишь через несколько лет. До этого времени специалисты будут искать альтернативные способы предотвращения удара. Но учитывая сроки, к 2028 году агентству придется принять окончательное решение, чтобы реализовать выбранную стратегию к моменту возможного столкновения.