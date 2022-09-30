Нас не остановить ракетами: Логвинский об обстреле Днепра

В Днепре ночью под обстрел оккупантов попал мобильный госпиталь, который на тот момент готовился к перевозке людей. В результате был поврежден транспорт, а водители получили контузию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу основателя проекта по безопасной эвакуации из зон боевых действий Георгия Логвинского.

"Вчера ночью нам прилетело... когда транспорт прибыл для того, чтобы забрать людей из Днепра, ракетным ударом был поврежден наш мобильный госпиталь, находившиеся внутри водители получили контузии разной степени тяжести", - написал Логвинский.

По его словам, пассажиров в автобусе на момент взрыва не было.

"Бог все видит и отдаст всем по заслугам, вместе с этим нас не остановить никакими ракетками. Транспорт восстановим, людей вылечим", - отметил Логвинский.

Отметим, что Георгий Логвинский курирует работой миссии по эвакуации пожилых людей и раненых из прифронтовых регионов.

По его словам, в рамках совместной программы с посольством Израиля в Украине, уже было вывезено более 24 000 человек, эвакуация осуществлялась практически ежедневно.

Для такой эвакуации были изготовлены мобильные эвакуационные госпитали-амбулансы, которые могут вывозить до 50 раненых одновременно за один рейс.

Напомним, о том, что в Украине заработали эти уникальные эвакуационные автобусы, стало известно еще в апреле.

Это двухэтажные автобусы-скорые с "лежачими" и "сидячими" местами, обеспечивающие безопасную эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и других городов.

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