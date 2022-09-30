Нас не зупинити ракетами: Логвинський про обстріл Дніпра

У Дніпрі вночі під обстріл окупантів потрапив мобільний госпіталь, який на той момент готувався до перевезення людей. Внаслідок чого був пошкоджений транспорт, а водії отримали контузію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку засновника проекту з безпечної евакуації із зон бойових дій Георгія Логвинського.

"Вчора вночі нам прилетіло... коли транспорт прибув для того, щоб забрати людей з Дніпра, ракетним ударом було пошкоджено наш мобільний госпіталь, водії, які перебували всередині, отримали контузії різного ступеня тяжкості", - написав Логвинський.

За його словами, пасажирів в автобусі на момент вибуху не було.

"Бог все бачить і віддасть усім по заслугах, разом з цим нас не зупинити ніякими ракетками. Транспорт відновимо, людей вилікуємо", - заначив Логвинський.

Зазначимо, що Георгій Логвинський курує роботою місії з евакуації людей похилого віку та поранених з прифронтових регіонів.

За його словами, в рамках спільної програми з посольством Ізраїлю в Україні, вже було вивезено понад 24 000 людей, евакуація здійснювалася практично щодня.

Для здійснення такої евакуації були виготовлені мобільні евакуаційні госпіталі-амбуланси, які можуть вивозити до 50 поранених одночасно за один рейс.

Нагадаємо, про те, що в Україні запрацювали ці унікальні евакуаційні автобуси стало відомо ще у квітні.

Це такі собі двоповерхові автобуси-швидкі з "лежачими" і "сидячими" місцями, які забезпечують безпечну евакуацію цивільного населення із зон бойових дій та інших міст.

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