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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нас сейчас будут в мясо отправлять. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ (перехват)

Фото: россияне боятся приближения украинского контрнаступления (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне боятся приближения украинского контрнаступления. Они понимают, что в случае оцепления командование не будет их эвакуировать.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Как рассказал россиянин в разговоре со знакомой, им не хватает обеспечения техникой и личным составом. Оккупант рассказывает, что они оказались в окружении ВСУ. Он должен пойти следить за ними и докладывать об их перемещении.

Россиянин говорит, что ему безразлично украинцев и он готов воевать до конца.

"Если даже что-нибудь будет, нас даже вывести никак. Мы здесь с мобилизованными разговаривали, у них 4 танка, сейчас будем пробиваться. Нас сейчас будут в мясо отправлять", - говорит он.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили одно из подразделений россиян и заняли их позиции.

Также мы писали, что украинские десантники уничтожили полевой лагерь врага в Донецкой области.

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