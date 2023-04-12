Нас сейчас будут в мясо отправлять. Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ (перехват)

Россияне боятся приближения украинского контрнаступления. Они понимают, что в случае оцепления командование не будет их эвакуировать.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Как рассказал россиянин в разговоре со знакомой, им не хватает обеспечения техникой и личным составом. Оккупант рассказывает, что они оказались в окружении ВСУ. Он должен пойти следить за ними и докладывать об их перемещении.

Россиянин говорит, что ему безразлично украинцев и он готов воевать до конца.

"Если даже что-нибудь будет, нас даже вывести никак. Мы здесь с мобилизованными разговаривали, у них 4 танка, сейчас будем пробиваться. Нас сейчас будут в мясо отправлять", - говорит он.