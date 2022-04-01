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У нас попереду багато боїв. Путін бажає знищити Україну до 9 травня, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація розпочала переформування військовослужбовців, аби й надалі завдавати ударів по території нашої країни. Голова Кремля Володимир Путін жадає знищити Україну до 9 травня, аби завершити війну парадом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

"Путін не відкладає питання по знищенню нашої держави. Він переформатовує свої війська, щоб і надалі завдавати ударів по нашій країні... Вони на сьогодні мають велике бажання переформатуватися", - заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що українцям варто готуватися до нових боїв проти російських загарбників, оскільки Путін не відступився від своїх планів щодо параду на 9 травня з нагоди завершення війни.

"Звичайно, їм треба перемоги. У них є сакральний день "9 травня". І до цього дня Путін ставить задачу завершити парадом цю війну. У нас попереду багато боїв. Не треба розслаблятися. Ситуація сьогодні не є такою радісною, як нам би хотілося", - відзначив Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники планують завершити війну в нашій країні до 9 травня.

Однак, варто додати, що українські захисники, з початку війни в Україні, знищили ворожої техніки на 10 млрд доларів. Найдорожчою "втратою" окупантів став десантний корабель "Саратов".

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