За нас помирати ніхто не буде: Зеленський про те, хто захистить Україну від РФ

У разі повномасштабної війни Росії проти України іноземні армії не будуть воювати за українців. Тому Київ домагається від західних партнерів певних гарантій.

За його словами, в контактах зі світовими лідерами піднімаються питання гарантій для України, які в тому числі включають пункт про сильну, забезпечену, фінансовану, озброєнну армію.

"Все ж прагматичні. Ми ж розуміємо, за нас помирати ніхто не буде. Питань немає. Ми говоримо - дякуємо. Мало того, ми не хочемо опинитися в ролі тієї країни, яка живе в ілюзії, що за неї будуть всі вмирати, а коли почнеться агресія - то будемо не готові. Ми точно цього не хочемо", - зазначив Зеленський.