У нас может повториться сценарий Грузии - экс-глава молдовской военной разведки Бричаг

О российском влиянии в Молдове, попытках Кремля взять реванш в стране и опасностях в ходе парламентских выборов – РБК-Украина рассказал экс-директор Агентства военной информации Министерства обороны Молдовы Юрий Бричаг.

Главное:

Почему в Молдове есть риск российского реванша в ближайшее время?

Как просчеты президента Майи Санды влияют на ее партию?

Каково влияние России в Молдове сейчас?

Как можно не допустить победы пророссийских сил в Молдове?

В последнее воскресенье сентября в Молдове пройдут парламентские выборы. Это будет один из самых больших политических вызовов для страны за десятилетие – Россия в очередной раз пытается взять политический реванш в стране и вернуть ее под свое влияние.

В прошлом году президентом Молдовы переизбралась проевропейская Майя Санду. Но поскольку страна является парламентской республикой, у президента полномочия ограничены. Именно на это рассчитывает Кремль, явно и косвенно поддерживая ряд политических сил, которые, по результатам выборов, могут сформировать пророссийское правительство.

"У нас может повториться, к сожалению, ситуация, которая сложилась в Грузии, когда на тот момент был проевропейский президент и в то же время был избран пророссийский парламент, а парламент избрал кабинет министров. И с того момента "грузинская мечта" закончилась, то есть евроинтеграция для Грузии прекратилась", - сказал РБК-Украина экс-директор Агентства военной информации Министерства обороны Молдовы Юрий Бричаг.

В перспективе все это может вылиться в неприятности для Украины на ее южных границах.

Почему в Молдове складывается такая ситуация, по каким причинам до сих пор сохраняется российское влияние и как можно помешать наиболее опасному сценарию – читайте в интервью Юрия Бричага для РБК-Украина.

– Молдова вроде бы достаточно активно движется в Евросоюз вместе с Украиной. Почему тогда у президентки Майи Санду столько врагов, что речь идет даже о возможном возвращении пророссийских сил к власти, получении ими большинства в парламенте?

– Да, это самая большая опасность, которая у нас существует. Потому что пророссийские партии объединились на предстоящие выборы, которые будут 28 сентября. Люди, которые представляют пророссийские партии, объединились в два разных блока.

Один – "Альтернатива". Лидером этого блока считается нынешний мэр города Кишинева Ион Чебан. Также туда входит бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, Марк Качук, который был идейным вдохновителем когда-то партии коммунистов. И Ион Кику, который был премьер-министром, когда Игорь Додон был президентом республики Молдова (в 2019-2022 гг. - ред.).

Другой блок представляет Ирина Влах, которая на протяжении 10 лет руководила автономным округом Гагаузия (находится на юге Молдовы, район компактного проживания народа гагаузов - ред.). Туда входит социалист Додон, бывший премьер-министр Василе Тарлев и Владимир Воронин, который был президентом.

И вот, самая большая опасность в том, что эти партии могут зайти в парламент и изменить курс республики Молдова в сторону России, а не в сторону Европы.

– Хотел бы уточнить, почему у Майи Санду очень высокий антирейтинг?

– Объясняю. Ее до сих пор считают неформальным лидером партии PAS ("Действие и солидарность" - ред). Партия, которая руководит страной и за 4 года, вместо того, чтобы выполнить такие предвыборные обещания, как борьба с коррупцией, улучшение жизненного уровня населения, все сделала наоборот.

Коррупцию не победили, реформы в юридическом плане не сделали. Все те, кто были обвинены когда-то в краже миллиарда, не были посажены (В 2014 году из трёх молдавских банков был похищен 1 млрд долл. США. Это самый крупный случай мошенничества в современной истории Молдовы - ред.). Не были приняты соответствующие меры. Воссоединение с Приднестровским регионом не произошло. И в этом люди обвиняют партию PAS, которая находится сейчас у власти.

– То есть те, кто будет голосовать за другие партии – частично пророссийские, а часть просто недовольна Майей Санду?

– Есть люди, которые разочаровались в Майе Санду, например, или в партии PAS, но они никогда не поменяют вектор, то есть вектор будет проевропейский. Поэтому появились несколько партий в правом секторе, которые проевропейские. И в то же время люди, которые разочаровались в PAS, надеются, что эти партии войдут в парламент и в будущем, скорее всего, будет создана коалиция проевропейских сил в парламенте.

– Если говорить о той части молдавского общества, которая имеет пророссийские взгляды, почему она до сих пор существует? Казалось бы, есть российская агрессия против Украины с 2014 года, есть полномасштабное вторжение РФ в 2022-м.

– Российская пропаганда до сих пор существует в Молдове и не были предприняты необходимые действия, чтобы ее искоренить. В Республике Молдова существуют разные некоммерческие организации, которые представляют интересы Российской федерации. И не была проведена соответствующая работа по закрытию и каналов, и людей, которые мечтают увидеть себя в составе Российской федерации.

Я здесь нахожусь 5 дней, я был свидетелем ночной атаки на Украину 28 августа. И по приезду домой в Кишинев, буду доводить до людей те последствия, которые Российская федерация может принести в нашу Республику Молдова, если пророссийские партии выиграют выборы осенью в парламенте.

– Насколько информационное влияние России соизмеримо с влиянием проевропейских СМИ?

– Во-первых, пророссийских агентов влияния в Молдове намного больше, чем следовало бы быть. В то же время, если посмотреть в историю, то у нас всегда электорат пророссийский и проевропейский делился ровно пополам.

Это объясняется тем, что многие члены семей работали длительное время в России. Они привыкли. Кто-то Советский союз еще помнит. Я имею в виду старшее поколение, люди, которые уже в возрасте. И Россия у них ассоциируется с Советским союзом.

Основной электорат, к примеру, тех же социалистов или коммунистов, составляют люди пожилого возраста. Это одно. И второе, если мы смотрим историю, вот как происходило, к примеру, в Республике Молдова. К примеру, моих дедушек и бабушек депортировали из Молдовы в Россию, и вместо них привозили русских.

И вот так, как в Крыму или как на Донбассе появились русские, так и в Молдове появились русские. Если посмотреть поколения их отцов, дедов, то они не уроженцы Республики Молдова. И заменяя людей, кто проживал всю жизнь на этой территории, привозили тех, кто поддерживает нарративы Российской Федерации. Это тоже один из важных факторов.

Естественно, мы видим, что Евросоюз нам помогает, начиная финансово и заканчивая проектами. У нас есть паспорт гражданина Республики Молдова, с которым можно без визы посетить, если я не ошибаюсь, 87 стран в мире. Но никто не говорит о том, что Российская федерация кроме брошюрок и каких-то агитационных материалов для Республики Молдова ничего не делает.

Опять же, слабость той партии, которая находится у власти, позволила пророссийским партиям чувствовать себя вольготно. Хотя это неправильно.

– А насколько пророссийские взгляды передаются молодым людям, от их отцов, дедов?

– Знаете, получается парадокс, что молодые люди, которые родились уже в 90-е, после 90-х, и никогда не жили в Советском союзе, они из рассказов своих отцов, дедов как-то воспринимают по-другому жизнь в Советском союзе.

Я лично родился и помню Советский союз, и могу сравнить, что было тогда и что происходит сейчас в той же Республике Молдова. И не хотел бы, чтобы мои дети жили в Советском союзе. Опять же, влияние российских СМИ и российских пропагандистов на умы простых граждан очень большое.

Если мы посмотрим на качественный состав тех, кто голосует за Россию или Российскую федерацию, или сближение с Российской федерацией, это в основном люди необразованные, люди, у которых нет ни высшего образования, ни каких-либо других европейских ценностей.

А если взять и посмотреть электорат проевропейский, то это люди, которые действительно были в Европе, жили в Европе, видели Европу, и могут сравнивать то, что было, с тем, что будет, и то, что есть на самом деле.

– Из Украины создается впечатление, что сами украинцы в Молдове – они тотально пророссийские. А также национальные меньшинства – гагаузы, болгары. Почему так?

– Я считаю, в основном это потому, что была неправильная государственная политика по отношению к национальным меньшинствам, которые проживают в Республике Молдова. Потому что язык межнационального общения до сих пор является русским. И если автономию Гагаузии создавали для того, чтобы продвигали ценности национальности гагаузов, то получилось всё по-другому.

Люди не знают родного гагаузского языка, они говорят на русском с акцентом гагаузов. Но это еще раз подтверждает, что через язык, российская пропаганда доходит до их умов. К сожалению, они не смотрят, что Евросоюз или Соединённые Штаты нам помогают в большой мере.

Они смотрят на Россию. Хотя я не вижу перспектив, которые бы нас связали с Российской Федерацией. Кроме газа, который могут заменить, и брать в другом месте и по лучшим ценам.

И самое главное, по сравнению с той же Украиной – у нас нет границы с Российской Федерацией. И в этом плане мы должны принять более радикальные меры против политиков или против общественных организаций, которые распространяют российскую пропаганду или российский образ жизни. Хотя в России ничего хорошего нет.

– Недавно в Молдове арестовали Евгению Гуцул, главу Гагаузии, которая поддерживает Россию. Насколько это повлияло на автономию и, в целом, на расклады по выборам?

– Здесь можно привести пример, как пропаганда или финансовые средства могут повлиять на политику того или иного региона. И Евгению Гуцул буквально за 3-4 месяца до выборов башкана (главы - ред.) Гагаузии никто не знал. Эта девушка, которая пришла из ниоткуда. Но финансовые средства, которые были розданы населению Гагаузии, показали, что человек, которого вообще никто не знал, может стать руководителем этого региона.

Ее осудили за то, что деньги, которые, как было доказано, поступали из Российской федерации через беглого олигарха Илана Шора, повлияли на выборы в Гагаузии. И она была выбрана как руководитель. Ее осудили на 7 лет.

Я думаю, что такие действия по отношению к агентам влияния Российской Федерации нужно было применять еще раньше. Не сейчас, а на протяжении 4-х лет. У нас есть целый список лидеров разных пророссийских партий, которые достойное место должны занимать в пенитенциарных учреждениях Республики Молдова.

– Вы вспомнили о Шоре (один из главных проводников российского влияния в Молдове - ред.). Регулярно повторяется такая история. Он создает партию, власти ее запрещают, он создает новую или покупает уже готовую. Но при этом, опять же, складывается такое впечатление, что власти их блокируют на грани законности.

– К сожалению, получается, что эти партии Шора или партии, финансируемые из Российской федерации – как головы Змея Горыныча. На месте одной из отрубленных голов появляются три. Мне кажется, здесь нужно изначально принимать более суровые меры к таким партиям. Может даже, стоит изменить закон для того, чтобы эти партии априори не появлялись.

Но, к сожалению, они появляются, их закрывают, потом появляются другие. Мы должны понимать разницу между демократией и тем, что разные структуры или разные партии ищут возможность, прикрываясь демократией, приходить к власти.

Если мы возьмем ту же Россию, за то, что просто человек поднял листок А4, его осудили, хотя он ни слова не сказал. Или там мать двух-трех детей за высказывание в интернете о своей позиции или поддержке Украины тоже была осуждена. О какой демократии можно говорить?

В свете последних событий, того, что творится в Украине и Восточной Европе – вы же видели, как чуть не пришел к власти пророссийский президент в Румынии. И поэтому мы должны быть более категоричными.

Может, даже демократические механизмы не всегда срабатывают. Или не всегда нужно допускать, чтобы они работали. Против агрессии или против гибридной войны нужно действовать более решительно, более жесткими мерами. Это мое мнение.

– А как это делать, чтобы в то же время не создать тому же Шору или его приспешникам имидж жертвы и мученика?

– Ну, а какая может быть тут жертва? Я вам говорю, судебная система Республики Молдова должна быть более категоричной. Или те люди, которые находятся на должностях, начиная от генерального прокурора, от прокурора по антикоррупции, они должны применять закон на все 100%.

Смотрите, в парламенте два года назад был принят закон о борьбе с сепаратизмом. И никто по этой статье не был осужден. Хотя у нас есть целый регион, который называется "Приднестровская молдавская республика". Я предлагал, и сейчас предлагаю, буквально применить этот закон абсолютно ко всему так называемому руководству тех или иных так называемых "министерств" или структур власти, которые находятся в этом регионе.

– Кажется, что Майя Санду не слишком педалирует тему возвращения Приднестровья. Насколько это корректное наблюдение?

– Я вам хочу сказать, что в Приднестровье живут те же люди, которые живут в Республике Молдова. Они приезжают в Кишинев, они ездят в Европу. Они видят, что происходит. Если спросить молодёжь, а была статистика, то из молодежи, которые находятся в Приднестровье, 80% выбирают европейские страны, чтобы жить или учиться и всего лишь 20% – Россию.

То, что она (Майя Санду, - ред.) не приблизила объединение Республики Молдова с оккупированным регионом Приднестровья, это ещё раз говорит о слабости власти, которая сейчас находится в Республике Молдова.

К сожалению, остальные проевропейские партии были просто абстрагированы от сегодняшней власти, которая находится в Молдове. И получилось так, что многие люди, находящиеся на высоких должностях в Республике Молдова, не соответствуют им.

Поэтому в обществе есть недовольство тем, что люди, которые далеки от руководства или от государственности, на сегодняшний день, к сожалению, руководят теми или иными государственными структурами.

– Ещё в прошлом году со стороны России были попытки нагнетать атмосферу страха через Приднестровье. Был "съезд местных депутатов". Но кажется, эта ситуация затихла?

– Да, она затихла. Тогда все чего-то ожидали. После того как регионы Украины, так называемые "ЛНР" и "ДНР" обратились, чтобы присоединиться к России, тогда ждали такого же шага и от Приднестровья. Они собрались тогда же, но они не приняли это решение.

Я ещё раз хочу подчеркнуть, что есть очень большая разница между Приднестровьем и Донбассом. Потому что, во-первых, этот непризнанный регион является частью Республики Молдова, которая находится под российским влиянием более 30 лет. Но люди, которые там живут, видят все прелести и перспективы Республики Молдова и Евросоюза.

– А приднестровские элиты?

– Приднестровские элиты устраивает статус, который у них есть, поскольку деньги идут из Москвы, они живут хорошо, у них есть недвижимость как в Приднестровье, в Молдове, есть недвижимость в Украине, к сожалению, есть и в странах Евросоюза. У них всё отлично. Есть паспорта и гражданство, опять же, Румынии, Молдовы, Украины, Российской федерации.

– Насколько серьезную роль может сыграть Приднестровье непосредственно на выборах?

– Они могут повлиять. Мы знаем, что те голоса, которые будут на предстоящих выборах, они все оплачены. Естественно, "кто платит, тот и заказывает музыку". И всегда это получается Российская федерация. Они до сих пор так влияли.

Но опять же, тут многое зависит и от правоохранительных органов, которые должны пресечь попытки подкупа избирателей. И я, как человек, который когда-то работал в правоохранительных структурах Республики Молдова, хочу вам сказать, что будут организованы подвозы на избирательные участки, и соответствующие органы должны с этим бороться и пресекать такие возможности. Тогда, может быть, ситуация будет более-менее объективной.

– Тогда нужно поговорить и о молдавской диаспоре в Европе. Она очень проевропейская. Как вы объясняете для себя этот феномен?

– В 2000-е годы основная масса гастарбайтеров, людей, которые уезжали на заработки за границу – ехали в Российскую федерацию. Но когда в 2014 году Российская федерация напала на независимую Украину, люди переориентировались и уехали в Европу. На сегодняшний день статистика показывает, что в Российской федерации проживает в пределах 200 тысяч граждан Республики Молдова. А больше 800 тысяч или даже миллион находится в Европе.

Европейский союз гарантирует абсолютно все льготы, все возможности, которые могут иметь наши граждане, находясь за границей. И в то же время эти люди влияют на политику Республики Молдова.

Мы видели, как это происходило на президентских выборах, или когда был референдум по евроинтеграции. Благодаря диаспоре, которая находится за границей, перевалило в пользу евроинтеграции.

Это люди, которые живут в Европе, они более информированные, они видят все прелести и все приоритеты евроинтеграции и Евросоюза по сравнению с Российской федерацией. Они решают, и они более ответственные.

У нас, если говорить о Республике Молдова, люди в этот день, 28 сентября, могут найти себе другие дела, вместо того, чтобы прийти на выборы. А диаспора показала, что несмотря на многокилометровое расстояние до избирательных участков, они находят и время, и деньги, потому что знают, что только евроинтеграция может быть правильным будущим для Республики Молдова.

– Все-таки, если по итогам выборов будет сформирована пророссийская коалиция, насколько это может быть условным "концом света" или все-таки Майя Санду сможет сбалансировать ситуацию?

– У нас может повториться, к сожалению, ситуация, которая сложилась в Грузии, когда на тот момент был проевропейский президент и в то же время был избран пророссийский парламент, а парламент выбрал кабинет министров. И с того момента "грузинская мечта" закончилась, то есть евроинтеграция для Грузии приостановилась.

К сожалению, такое может быть и у нас. То есть президент будет формально находиться в своем кресле, но судьбу страны будет решать парламент и назначенные им министры. Мы должны об этом говорить, мы должны показывать все это и не допустить, чтобы Российская федерация как-то повлияла на будущее республики Молдова.

– Как здесь могут Украина и Молдова действовать вместе, чтобы остановить это российское влияние?

– Во-первых, нужно чаще говорить о том, что происходит в действительности в Украине. Нужно объединяться и мы должны думать о будущем наших стран. То есть региональная безопасность – это три страны: Румыния, Молдова и Украина. Мы должны предпринимать конкретные действия против гибридной войны, которая идет в Республике Молдова. И должны быть более решительными в борьбе против Российской федерации.