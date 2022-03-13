RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У нас винищення російською армією жителів області, - голова Луганської ОДА

Автор: Роман Мирончук

У Луганській області зараз відбувається важка ситуація. Російська армія просто знищує місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в ефірі нового українського російськомовного телеканалу FREEДОМ.

"Російські окупаційні війська взялися за свою улюблену справу. Вони просто обстрілюють з усіх видів зброї всі звичайні населені пункти. У нас йде винищення російською армією жителів Луганської області", - заявив Гайдай.

За його словами, в області обстрілюють житлові міста, включаючи Лисичанськ, Рубіжне, Севередонецк, Попасне і т.д. через це дуже багато загиблих і руйнувань.

При цьому окупанти обстрілюють, дитячі садки, школи. Вчора, 12 березня, снаряд прилетів до лікарні, в результаті чого жінка з двома дітьми-близнюками отримали травми. Вони всі посічені осколками, але, на щастя, залишилися живі.

Окупанти також обстріляли будинок престарілих. Через військову ворожу техніку немає можливості перевірити, що там відбувається з літніми людьми.

"За нашою інформацією з будинку престарілих окупанти забрали 14 або 15 осіб і перевезли в підвал школи. Щоб ви розуміли там було 84 людини. Людей 60 загинуло", - додав голова Луганської ОДА.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області.

Ми також писали про те, що окупанти захопили в полон рятувальника Олексія Данченка, який брав участь в евакуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЛуганськ