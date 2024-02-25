У нас был "кулак" для контрнаступления, но четыре бригады до сих пор "голые", - Зеленский

Украинская армия имела "кулак" для контрнаступления в 2024 году. Однако 4 бригады все еще не получили технику и вооружение и "голые".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

По словам президента, у Украины были все шансы на контрнаступление, к тому - были подготовлены специальные бригады. Однако до сих пор четырем бригадам нечем воевать.

"Не буду говорить, где и не буду говорить, сколько всего готовилось. До сегодняшнего дня из того пакета 4 бригады голые. 4 бригады без техники, о которой было договорено. Не доехали", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что если бы вооружение было предоставлено вовремя, эти четыре уже были бы на фронте.

"Могли бы воевать четыре бригады, а так они стояли и ждали техники", - сказал президент.

Ранее Зеленский рассказал, что в Вооруженных силах Украины уже есть новый план контрнаступления. Однако при подготовке этих действий в 2023 году Кремль получил планы Украины еще до того, как началось контрнаступление.

Контрнаступление ВСУ

Летом 2023 года украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке Украины. ВСУ удалось уволить более десятка населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Но главной цели – продвижения к Азовскому морю – не удалось достичь.

В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Ранее немецкое издание Welt заявляло, что бывший главнокомандующий ВСУ ВалерийЗалужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собирают ресурсы для новых сделок в 2024 году.

В свою очередь, новый главком Александр Сырский говорил, что украинские военные перешли на новый этап ведения войны против РФ, целью которого является истощение противника.

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