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Порушники комендантської години "на олівці" у військкоматів, - Єнін

Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні порушників комендантської години беруть "на олівець" і на них в першу чергу будуть дивитися військові комісари при необхідності призвати до Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна для "Телеграфа".

За його словами, значна частина українців за своєю ініціативою добровільно пішли на фронт, хоча могли б уникнути цього, оскільки були не в першій черзі мобілізації. І несправедливо, що інші дозволяють собі вечірки і проводити час на пляжах.

"Ми активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджено дуже щільне співробітництво. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію осіб військові комісари подивляться в першу чергу", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, раніше юристи розповіли, чи законно вручати повістки до військкомату на пляжах, в церквах і в супермаркетах.

До цього РБК-Україна публікувало відповіді на головні питання про мобілізацію.

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Міністерство внутрішніх справ Українимобилизация в УкраинеКомендантська година