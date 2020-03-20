За порушення карантину в Києві виписали майже 50 протоколів

За порушення карантину в Києві за сьогодні виписали 49 адміністративних протоколи. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар поліції Києва Яна Неруш.

За її словами, сьогодні за порушення правил карантину виписали 49 адміністративних протоколів.

"Зокрема, 23 з них стосуються порушення правил карантину, що стосуються пасажирських перевезень. Ще 22 адміністративні протоколи складені за порушення діяльності суб'єктів господарювання під час карантину. Це порушення заборони продажу, незаконна торгівля", - заявила Неруш.

Вона також уточнила, що на час карантину протоколи будуть виписуватися за стихійну і несанкціоновану торгівлю.

Нагадаємо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва виніс перше судове рішення по справі про порушення правил карантину в Україні. Так, мешканку Києва оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук.

З 20 березня в Україні почали діяти більш жорсткі заходи через порушення умов карантину.

Наразі відомо про 27 випадків зараження коронавірусом в Україні. Всі подробиці про те, що відомо на 20 березня - в матеріалі РБК-Україна.