Народних депутатів пропонують позбавляти зарплати за прогули

Народних депутатів пропонують позбавляти фінансового забезпечення за прогули пленарних засідань або засідань комітетів Верховної ради. Відповідний законопроект зареєстрований на сайті ВР, передає РБК-Україна.

Проект закону про позбавлення народних депутатів зарплати в разі пропуску засідань ВР без поважної причини внесли в парламент 7 народних депутатів – Павло Фролов, Ольга Совгиря, Денис Монастирський, Андрій Клочко, Сергій Кальченко, Галина Янченко та Святослав Юраш. Всі є представниками фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Дмитро Разумков був обраний головою українського парламенту. Першим віце-спікером обрали Руслана Стефанчука. Заступником голови Верховної ради стала Олена Кондратюк.

Крім цього, під час засідання Володимир Гройсман і Кабмін подали у відставку. При цьому наголошується, що до призначення нового Кабміну функції будуть виконувати представники старого уряду.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про импичменте. Законопроект зареєстрований як невідкладний і може бути розглянуто під час першого дня роботи парламенту.