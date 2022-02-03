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Народного депутата Кузьміних оголосили в розшук

Автор: Марія Кучерявець

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабаря розміром понад півмільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НАБУ.

"3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тисяч грн неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Передісторія

За даними правоохоронців, нардепа викрили на отриманні хабаря 28 січня у розмірі 558 тисяч гривень. Повідомлялося, що він за сумму пообіцяв сприяти в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Після чого 31 січня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру до народного депутата. У НАБУ та САП заявили, що нардеп Кузьміних ігнорує виклики на допит.

Згодом НАБУ опубліковало оперативне відео зі справи викритого на хабарі нардепа Сергія Кузьміних.

Сьогодні у НАБУ заявили, що викликають нардепа для вручення підозри.

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НАБУ