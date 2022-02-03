Народного депутата Кузьміних оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабаря розміром понад півмільйона гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НАБУ.
"3 лютого 2022 року Національне бюро оголосило в розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тисяч грн неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.
За даними правоохоронців, нардепа викрили на отриманні хабаря 28 січня у розмірі 558 тисяч гривень. Повідомлялося, що він за сумму пообіцяв сприяти в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
Після чого 31 січня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру до народного депутата. У НАБУ та САП заявили, що нардеп Кузьміних ігнорує виклики на допит.
Згодом НАБУ опубліковало оперативне відео зі справи викритого на хабарі нардепа Сергія Кузьміних.
Сьогодні у НАБУ заявили, що викликають нардепа для вручення підозри.