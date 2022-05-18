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Був під наркотиками. Депутат від ОПЗЖ влаштував бійку з правоохоронцями, - ДБР

Фото: депутат від ОПЗЖ влаштував бійку з правоохоронцями (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ під наркотиками вчинив бійку з правоохоронцями. Інцидент стався під час того, як чоловіка намагались перевірити на співпрацю з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"Працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційної платформи - За життя". Але депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Далі, щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття", - розповіли у відомстві.

Однак, попри це, силовики виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами).

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.

Нагадаємо, в середині квітня фракція ОПЗЖ у Верховній раді призупинила свою діяльність.

Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, серед яких і ОПЗЖ. Згідно з цим рішенням, їх діяльність припиняється на період воєнного стану.

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