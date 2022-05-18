Був під наркотиками. Депутат від ОПЗЖ влаштував бійку з правоохоронцями, - ДБР

"Працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційної платформи - За життя". Але депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Далі, щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття", - розповіли у відомстві.

Однак, попри це, силовики виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами).

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.