Наркотик знайшли у кросівках: українець намагався перевезти до Польщі канабіс

Прикордонники помітили підозрілого чоловіка. Вони попросили його пройти на особисту бесіду та додаткову перевірку. Як з’ясувалося, молодий українець хотів провезти на територію іншої країни заборонені предмети.

Фото: українець хотів провезти до Польщі наркотики (dpsu.gov.ua)

"Згодом, за допомогою службового собаки, під устілкою лівого кросівка мандрівника, прикордонники виявили пакунки з канабісом",

- зазначили у відомстві.

Фото: у чоловіка у кросівках знайшли канабіс (dpsu.gov.ua)

За словами прикордонників, про подію вже поінформували СБУ. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі за статтею про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів чи фальсифікованих лікарських засобів.