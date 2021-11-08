RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Наркотик знайшли у кросівках: українець намагався перевезти до Польщі канабіс

Автор: РБК-Україна

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Краківець" затримали 24-річного українця. У чоловіка в кросівках знайшли канабіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держдержкордонслужби.

Прикордонники помітили підозрілого чоловіка. Вони попросили його пройти на особисту бесіду та додаткову перевірку. Як з’ясувалося, молодий українець хотів провезти на територію іншої країни заборонені предмети.

Фото: українець хотів провезти до Польщі наркотики (dpsu.gov.ua)

"Згодом, за допомогою службового собаки, під устілкою лівого кросівка мандрівника, прикордонники виявили пакунки з канабісом",
- зазначили у відомстві.

Фото: у чоловіка у кросівках знайшли канабіс (dpsu.gov.ua)

За словами прикордонників, про подію вже поінформували СБУ. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі за статтею про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів чи фальсифікованих лікарських засобів.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Латвії, який перевозив наркотики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша